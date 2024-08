Encontro intersetorial discute a construção do plano municipal pela Primeira infância de Atalaia.

Foi realizado, na manhã desta quarta-feira (31/08), no auditório da Secretaria Municipal de Cultura, um encontro com a participação de vários setores da sociedade atalaiense, para debater a construção do Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI) no município. O plano visa promover o desenvolvimento de crianças de zero até os seis anos de idade, por meio de políticas públicas voltadas para esse público.

O encontro teve como principais objetivos a composição dos membros e discussões sobre as estratégias do plano municipal, contando com a colaboração dos participantes.

Para o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Atalaia, Gilyardy Silva, falar em políticas públicas voltadas à primeira infância, é garantir o futuro das crianças atalaienses. “A construção de um plano para a primeira infância vai focar nas principais necessidades das crianças do município e contribuir para efetivar as melhorias almejadas. Em resumo, é um instrumento chave para a garantia dos direitos”, destaca Gilyardy.

O encontro intersetorial também contou com a participação da prefeita Ceci, que na oportunidade destacou que o documento trará significativos ganhos para as crianças do município.

A elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI) é recomendada pelo Marco Legal da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016, terá a duração de 10 anos, com objetivos claros e metas a serem cumpridas, observando a realidade da primeira infância em Atalaia.