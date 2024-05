Túlio Acioly Tenório, da Copervales, será debatedor na live: Da Produção de Cana a Empresários e Empresárias do Setor Bioenergético

A equipe da CanaOnline está preparando o livro Cana de Tudo: do Açúcar ao Infinito. Será o maior levantamento jornalístico sobre a evolução do setor bioenergético.

O principal objetivo do livro é dar voz para personagens, especialistas nas diversas áreas do setor apresentarem suas análises sobre a evolução. Para isso, foi preparado um ciclo de 12 debates on-line. Que se encerra neste 21 de maio, com o tema: “Da Produção de Cana a Empresários e Empresárias do Setor Bioenergético”

Diante da crise que se instalou no setor sucroenergético brasileiro e, em especial, no estado de Alagoas, em meados da década de 2010, um grupo de fornecedores de cana-de-açúcar da região dos vales do Satuba, Paraíba e Mundaú, resolve fundar a Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba no ano de 2015. O grupo buscava alternativas para continuar produzindo de forma eficiente e sustentável, em especial diante das dificuldades enfrentadas por conta do fechamento de diversas unidades industriais.

Esses fornecedores, representados pela Copervales AgroIndustrial, de forma corajosa e arrojada, propõem o Arrendamento da Usina Uruba, localizada no município de Atalaia-Al, para que juntos viabilizassem a sua permanência no campo. A aposta se mostrou certeira e a Copervales possui atualmente 10.000 hectares de propriedade dos cooperados e 6.000 hectares do contrato de arrendamento, totalizando 16.000 hectares.

Túlio Acioly Tenório é Presidente da Copervales e será debatedor da live: “Da Produção de Cana a Empresários e Empresárias do Setor Bioenergético”

Debatedores:

- Alexandre Andrade Lima – Presidente da Associação dos Fornecedores de Cana do Estado de Pernambuco (AFCP) e da Cooperativa da Associação dos Fornecedores de Cana (Coaf)

- Laura Montans Vicentini - Diretora Técnica da Spinagro - Batatais, SP

- Maria Lucília Saad – Sócia-fundadora da Khanna – saborosa por natureza - Salto, SP

- Sylvio Ribeiro do Valle Mello – Membro do Conselho de Administração da Usina Enersugar S/A e produtor de cana

- Túlio Acioly Tenório – Presidente da Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales) - Atalaia, Alagoas.

