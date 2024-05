Em reunião na Arsal, Francisco Batinga busca apoio para solucionar problemas no fornecimento de energia elétrica do Povoado Olhos D’água

Em reunião na Arsal, Francisco Batinga busca apoio para solucionar problemas no fornecimento de energia do Povoado Olhos D’água.

Na manhã desta segunda-feira (13), o atalaiense Francisco Batinga esteve participando de uma reunião com a diretoria da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Alagoas (Arsal), onde apresentou as demandas dos moradores do Povoado Olhos D’água, em Atalaia, que estão sofrendo com as constantes quedas de energia elétrica na região.

Na semana passada, os moradores realizaram um protesto, fechando parcialmente a AL 210, para chamar a atenção da Equatorial.

Além de Francisco Batinga, a reunião contou com a presença de Camila Ferraz, Presidente da Arsal, Edvaldo Nascimento, Diretor Executivo da Arsal, e Suely Quintela, Gerente de Regulação de Energia Elétrica.

Durante o encontro, a Arsal entrou em contato com a Equatorial e conseguiu agendar uma visita de técnicos da empresa ao Povoado Olhos D’água. “Participarei desta visita e já solicitei aos moradores que formem uma comissão para que possamos transmitir de forma detalhada os problemas enfrentados à Equatorial, que já se comprometeu em resolver essa situação”, destaca Francisco Batinga.

Importante destacar que a Coordenação de Energia Elétrica da Arsal, tem como função fiscalizar os serviços realizados pela concessionária de energia elétrica do Estado de Alagoas, Equatorial Energia Alagoas, no âmbito de todos os municípios do estado.