Fátima Rezende recebe o título de Cidadã Honorária de Atalaia

Pelo grande desempenho que teve quando esteve à frente da Secretaria de Saúde do município de Atalaia, a ex-secretária Fátima Rezende recebeu em sessão solene realizada pela Câmara de Atalaia, na manhã desta quinta-feira (9), o título de Cidadã Honorária do município.

A propositura desta honraria foi de autoria do vereador Anderson Medeiros, sendo aprovada de forma unanime pelos demais vereadores.

Em seu discurso, a ilustre homenageada destacou o trabalho realizado em prol da saúde dos atalaienses. “Trabalhamos incansavelmente para melhorar a assistência em saúde na região. Conquistamos avanços significativos, como a melhoria nas UBS, aquisição de novos equipamentos e realização de mutirões de saúde, que tocaram a vida de muitos”.

A cerimônia contou com a presença da deputada estadual Fátima Canuto, do desembargador Orlando Rocha, do médico Dr. Renato Rezende, dos vereadores Marcos Rebollo, Anderson Medeiros, Alexandre Tenório e Tacinho, amigos e familiares do homenageado, e demais presentes.

O Dr. Renato Rezende também foi agraciado com o título de Cidadão Honorário de Atalaia. Na oportunidade, a deputada estadual Fátima Canuto destacou a importância deste reconhecimento aos dois novos ilustres atalaienses.

“Parabenizo por toda dedicação que vocês tiveram com o povo atalaiense, principalmente na área da saúde. Renato, que realiza atendimentos há mais de 40 anos na região e Fátima, que foi secretária de saúde e deixou sua marca com uma excelente gestão. Gratidão, Atalaia. Esse título muito nos orgulha", destacou a deputada Fátima Canuto.