BRK: Vereador Neto Acioli vai ao Ministério Público em busca de solução para o abastecimento de água no Conjunto Maria de Nazaré

Vereador de Atalaia pede a intervenção do órgão junto a BRK Ambiental.

Na manhã desta quarta-feira (21), o vereador Neto Acioli foi até a sede do Ministério Público em Atalaia, solicitar que o órgão intervenha junto a BRK Ambiental na questão do abastecimento de água do Conjunto Maria de Nazaré.

No ofício protocolado no MP, o legislador relata que apesar das inúmeras cobranças que diretamente são feitas à concessionária responsável pelo abastecimento de água no município, o problema persiste há muito tempo, trazendo sérios prejuízos aos moradores daquela região.

“A situação está caótica e aquela população não aguenta mais. Recebo várias ligações por dia da população que me pede um apoio. Tenho tentado ajudar com o envio de carro-pipa através da parceria que tenho com a Copervales, mas trata apenas de um paliativo”, comenta o vereador.

Para amenizar a situação, mais uma vez o vereador Neto Acioli vai acionar a Copervales para o envio de carros-pipa na tarde desta quarta-feira.

“Trouxe essa questão para que o Ministério Público, como órgão fiscalizador da lei, possa cobrar e buscar resolver essa situação. Sabemos que a Prefeitura vem buscando também amenizar essa situação, com o envio de carro-pipa, mas quem tem o compromisso desse abastecimento é a BRK Ambiental e, infelizmente, a empresa não vem honrando com isso”, completa Neto Acioli.