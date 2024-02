Em contato com a BRK, vereador Neto Acioli busca soluções para o abastecimento de água no Conjunto Maria de Nazaré

O vereador Neto Acioli (PP) foi procurado na manhã desta segunda-feira (12), por famílias que residem no Conjunto Maria de Nazaré, em Atalaia, que informaram que estavam há cinco dias sem água em suas residências, solicitando assim o apoio do vereador atalaiense.

Imediatamente, o vereador parou a programação festiva de Carnaval, para buscar auxiliar essas famílias. Entrou em contato com a BRK Ambiental, concessionária responsável pelo abastecimento de água no município, para cobrar da empresa uma rápida ação que venha minimizar o problema que vem sendo enfrentado por essas famílias.

Como paliativo, a empresa iniciou na parte da tarde, o envio de carros-pipa, para abastecer as residências, como forma de paliativo. O vereador lembrou que é uma obrigação da BRK, mas que na condição de vereador do município continuará exercer seu dever que é cobrar a empresa para que os moradores não passem essa necessidade.

“Passei o dia me comunicando com a direção da BRK, que quero agradecer em especial a atenção do senhor Henrique Tavares, que é coordenador de manutenção e toda a equipe de programação, que trabalham 24 horas por dia, que prontamente disponibilizou os carros-pipa para abastecer o conjunto Maria de Nazaré. Quero neste momento tranquilizar a todos os moradores, pois o trabalho de abastecimento continuará durante a noite e amanhã. Só irá parar quando todas as casas forem abastecidas”, destacou o vereador Neto Acioli.

Neto Acioli, que está em seu primeiro mandato na Câmara e vem realizando um grande trabalho elogiado pela população, comentou também que está à disposição de toda população atalaiense. “Não só do Maria de Nazaré, como do Deus é Fiel e de todo o município, estou à disposição mesmo que seja feriado, Carnaval ou final de semana. Estou sempre a disposição do povo, pois fui eleito para isso, para sempre está trabalhando em prol da nossa população”, completou o vereador.