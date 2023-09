Amigos de Ouricuri estreia com vitória na edição 2023/24 do Alagoano Intermunicipal Master

O atual campeão, Amigos de Ouricuri, estrou com uma ótima vitória na edição 2023/24 do Campeonato Alagoano Intermunicipal de Futebol Master. A partida foi disputada em Atalaia, no estádio O Luizão, neste último domino (24).

Com gols de Zé Luiz (2x) e Da Silva (2), a equipe atalaiense derrotou o Wassu Trapiche por 4 a 2.

Pela segunda rodada da competição, o Amigos de Ouricuri vai até Messias, no dia 15 de outubro, onde vai enfrentar o 3R, adversário que foi derrotado pelos atalaiense na grande final da última edição.