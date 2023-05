Câmara de Atalaia aprova projeto de lei que institui novo plano de cargos e carreira aos servidores da Saúde e garante reajuste a classe.

Em segunda votação, na sessão ordinária desta terça-feira (23), a Câmara Municipal de Atalaia aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei 03/2023, que dispõe sobre a estruturação o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores públicos municipais da Saúde.

Oriundo do Poder Executivo, o PCCR é uma grande conquista para a categoria e ressalta o compromisso da atual gestão municipal e também do Poder Legislativo, com a valorização do servidor público municipal.

“O presente projeto de lei foi elaborado para assegurar a tais servidores um plano de cargos e carreira adequado e atento para as necessidades e reivindicações desses profissionais”, destaca a prefeita Ceci, em mensagem encaminhada a Câmara de Vereadores.

Com a aprovação, o projeto seguiu para a sanção da prefeita Ceci.