Vereador Neto Acioli se reúne com secretário de Transporte e busca informações sobre pautas apresentadas

Na manhã desta quarta-feira (3), o vereador Neto Acioli (PP) foi recebido pelo secretário municipal de Transportes, Emmanuel Cavalcante, na sede da Secretaria, onde tratou sobre vários assuntos de interesse da população.

Em pauta, o vereador solicitou ao secretário um posicionamento quanto a sua Indicação de número nº 004/2023, aprovada pelo Plenário da Câmara, onde solicita o retorno de uma ambulância 24 horas a disposição do Distrito Branca.

Neto Acioli também buscou informações sobre a disponibilização de transporte para as equipes que estão na disputa do Campeonato Atalaiense de Futebol, séries A e B. “O secretário me mostrou várias solicitações encaminhados pelos representantes da equipe e que já estão sendo atendidos. Disse ainda que basta a equipe encaminhar ofício à Secretaria Municipal de Esportes”, comenta o vereador.

Por último, buscou informações sobre a manutenção das grandes de arado, para que volte a ser disponibilizado 100% esse serviço aos agricultores do município.

“Sobre a grade de arado, o secretário informou que encontra-se uma atendendo as demandas dos Assentamentos no Distrito Ouricuri sobre o comando do secretário de agricultura Chico Xavier. E uma outra grade que está com discos danificados aguardando o processo licitatório para adquirir outros novos”, destaca Neto Acioli.

“Gostaria de parabenizar a gestão da prefeita Ceci e também o trabalho realizado pelo secretário Emmanuel Cavalcante, pelo trabalho que vem realizando em prol da população atalaiense. É importante vim apresentar essas pautas, pois mantem os atalaienses informados sobre o que vem sendo feito para resolver essas questões”, finaliza o vereador Neto Acioli.