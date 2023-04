Em Brasília, vereador Anderson Medeiros se reúne com parlamentares de Alagoas e apresenta demandas em prol de Atalaia

Em visita ao Congresso Nacional, em Brasília, o vereador Anderson Medeiros se reuniu com parlamentares de Alagoas, com a nobre missão de apresentar importantes demandas em prol do município de Atalaia e dos atalaienses.

Na oportunidade, pôde conversar com o Senador Rodrigo Cunha (União), com o deputado federal Delegado Fábio Costa (PP) e com o deputado federal Alfredo Gaspar (União).

No Senado Federal, Anderson Medeiros apresentou dificuldades enfrentadas pelos atalaienses. “Foi uma conversa proveitosa, onde o senador afirmou que estará sempre presente para ajudar a nossa cidade. Quero aqui agradecer a atenção do Senador Rodrigo Cunha e dizer aos atalaienses que vem muita coisa boa por aí”.

Na Câmara dos Deputados, o vereador agradeceu a atenção demonstrada pelos parlamentares com a cidade de Atalaia. “Em visita ao Plenário da Câmara Federal, pude conversar com os deputados Delegado Fábio Costa e Alfredo Gaspar, onde abordamos vários problemas rotineiros que a nossa cidade vem enfrentando. Com certeza eles não mediram esforços para ajudar ao nosso povo carente”, completa Anderson Medeiros.