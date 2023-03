Vereador Anderson Medeiros recebe certificado de Político Destaque do Ano em Atalaia.

O vereador Anderson Medeiros (PSC) foi agraciado com o Certificado "Político Destaque do Ano de 2023” em Atalaia, concedido pela empresa Fama Pesquisa e Publicidade.

Entregue na manhã desta terça-feira (14), o certificado é um reconhecimento pelo trabalho realizado pelo vereador, seja nas atividades parlamentares na Casa Hilton Agra de Albuquerque, seja ouvindo a população nas comunidades.

“Foi trabalhando na minha cidade e ajudando o meu povo que hoje recebi esse prêmio, com muito orgulho. Sempre continuarei a me doar completamente pelos meus conterrâneos sofridos, mas acreditando que um dia nossa Atalaia gozará de dias melhores. Estarei ao lado deles para o que der e vier. Contem sempre com o amigo vereador Anderson Medeiros”, destacou.

Anderson Medeiros agradeceu a todos que confiam no seu trabalho. “Gratidão a Deus, minha família e todos aqueles que confiam no meu trabalho. Nunca cansarei de lutar por todos da minha terra querida. Quero agradecer a confiança em mim depositada e dizer que o reconhecimento do povo atalaiense só me faz querer trabalhar ainda mais em prol dos munícipes”, completa o vereador.

A premiação foi concedida após conversas e entrevistas realizadas pela empresa FAMA com pessoas dos mais diversos segmentos sociais de Atalaia.