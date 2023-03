Vereador Anilson Júnior sugere desapropriação do Santuário Ecológico de Santa Tereza para que se transforme em Parque Municipal

O fechamento do local que recebia turistas de várias regiões do Brasil, de segunda a segunda, foi determinado pela Justiça em janeiro deste ano.

Da Tribuna da Câmara, na sessão ordinária desta última terça-feira (7), o vereador Anilson Júnior (MDB) apresentou uma sugestão para tentar devolver aos atalaienses, o importante ponto turístico que é o Santuário Ecológico de Santa Tereza.

O fechamento do local que recebia turistas de várias regiões do Brasil, de segunda a segunda, foi determinado pela Justiça em janeiro deste ano, acatando pedido de uma das herdeiras do usineiro João Lyra, já falecido.

Anilson Júnior pediu união de forças para buscar legalizar a situação. “Uma união de forças da Casa Legislativa, da Prefeitura, do setor jurídico, para que a gente possa de alguma forma tentar legalizar e, se possível, iniciar processo de desapropriação da área e transformar em um Parque Municipal”, destacou.

Para o vereador, caso seja possível essa criação do Parque Municipal, é importante criar regras para que as pessoas possam visitar, aproveitar e que o Parque tenha condições de se manter e se sustentar.

“Estamos sentindo falta de toda a movimentação que existia do fluxo turístico aqui no município, destinado ao Santuário de Santa Tereza. Na Legislatura passada, apresentei Indicação, que foi aprovada por todos os vereadores, onde conseguimos incluir o Balneário na programação oficial de turismo do Estado de Alagoas. Uma conquista grande para o nosso município”, ressaltou Anilson Júnior.

O vereador deixou claro que neste momento trata-se apenas de uma sugestão informal. “Pois, não sei o tamanho da problemática, não sei o que aconteceu nos bastidores. Não só eu, como toda a população de Atalaia não sabe. Mas, o que a gente espera é que tenha uma nova data para reabertura do nosso Santuário, que vinha enchendo de orgulho a nossa gente, a nossa terra. Espero que haja esse consenso para resgatarmos esse patrimônio que deixou de ser privado há muito tempo e passou a ser patrimônio do município de Atalaia”.

Confira logo abaixo o discurso do vereador Anilson Júnior: