Atuante, vereador Rudinho Rodrigues destaca ações realizadas durante o biênio 2021-2022

O vereador Rudinho Rodrigues (PSC) usou da palavra na Tribuna na última sessão ordinária do ano, dia 13 de dezembro, para destacar as ações legislativas do seu mandato, realizadas durante o primeiro biênio da atual Legislatura da Câmara Municipal de Atalaia.

Atuante, o parlamentar municipal expressou sua alegria e satisfação em representar os atalaienses, destacando também o importante trabalho social que vem realizando.

“Mais um ano legislativo que se aproxima do fim e quero aqui fazer um apanhado breve, que na função de vereador, que a população me confiou, sempre estive neta Casa com responsabilidade e valorizando cada um dos 1.377 votos de confiança que tive do povo atalaiense, porque eu sei da responsabilidade. Durante esses dois anos, sempre busquei, de certa forma, contribuir, usar a politica para melhorar a vida dos atalaienses”, ressaltou o vereador Rudinho.

Em seu primeiro mandato na Casa Hilton Agra de Albuquerque, o vereador Rudinho já é um dos recordistas em projetos aprovados na Casa, são sete PL já transformados em Lei Municipal. Confira:

- Lei de doação de óculos aos alunos da rede pública municipal, onde o município poderá fazer essa aquisição para os alunos, seguindo alguns critérios.

- Lei de Incentivo ao Esporte. “Esta Lei veio do Poder Executivo, mas foi uma indicação do vereador Rudinho, juntamente com o meu irmão Rodolpho, pois a gente pensou na necessidade, pois aqui em Atalaia não havia regularmente como a Prefeitura de Atalaia custear o esporte amador e hoje a gente tem esse beneficio no nosso município, onde pode pagar as equipes de forma regular”, ressaltou Rudinho.

- Lei de isenção de IPTU para as pessoas portadoras de doenças graves.

- Lei da Licença Paternidade, “onde do registro do filho, o pai também vai ter direito a 20 dias de Licença Paternidade para ficar junto com seu bebê, com sua mãe. Isso se faz importante neste momento feliz do nascimento”, comentou.

- Lei que regulamenta a contratação de estagiários no nosso município.

- Lei de Proteção ao Autista. “Foi a minha primeira Lei apresentada aqui nesta Casa, que dá vários direitos as crianças com autismo e, inclusive, aos pais que são funcionários da Prefeitura de Atalaia”, destaca Rudinho.

- Emenda a Lei que regulamenta os horários de shows e eventos no município. “Juntamente com os demais vereadores, aprovamos aqui a emenda. Em parceria com a Polícia Militar, fizemos esse ajuste necessário e hoje não se tem mais essa confusão em relação a horário de show”, explica o vereador.

Em seu discurso, o vereador Rudinho também ressaltou o importante trabalho social que realiza em prol dos atalaienses.

“Além disso, como vereador sigo fazendo a minha parte individual perante a população. Corriqueiramente, a população que está me ouvindo aqui sabe, eu mantenho a mesma disponibilidade de ajudar o pessoal na saúde, sempre correndo atrás para os procedimentos médicos que a gente tem conhecimento no Estado todo e conseguimos facilitar a vida do cidadão atalaiense, num momento difícil que é o momento da dor, da doença. Vocês sabem que podem contar comigo, pois estou sempre a disposição”, comenta o vereador.

Disponibilização de wi-fi em algumas comunidades e ajuda ao esporte amador atalaiense.

Rudinho também colocou um carro 24 horas a disposição não só das comunidades dos Altos, mas das regiões mais próximas, para levar para a UBS, para o Hospital. “Isso me engrandece o coração, porque eu sinto a resposta, o agradecimento das pessoas que já precisaram e a gente realmente só vem a perceber a serventia de um serviço desse de transporte, quando a gente precisa em um momento inesperado. Quero aqui deixar o meu agradecimento aos amigos que fazem de forma voluntária esse trabalho, juntamente comigo”.