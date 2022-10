Escolinha de Futebol do ECO é projeto esportivo da Associação AP3 voltado para os jovens atletas do Distrito Ouricuri

A Associação AP3, sob gestão da presidente Cida da Ouricuri, tem realizado esforços para garantir a prática esportiva na comunidade, com seus associados e moradores. Conta com atuação de sua Diretoria de Esportes, sob comando do Ermany e sua Comissão do Futebol, sob coordenação do Denis e Manoel.

Todo esse empenho teve como resultado a estreia da Escolinha ECO de Futebol, voltada para os jovens atletas daquela comunidade. “Trata-se de um trabalho de inclusão social e fortalecimento do nosso time raiz, o ECO, com reconhecidos nomes de jogadores ora atuando em times fora de Alagoas”, destaca Cida da Ouricuri.

Acompanhada por um bom público presente, a Escolinha do ECO fez sua estreia contra o time do Distrito de Santo Antônio, com um empate pelo placar de 1x1.

Após a estreia dos jovens atletas da Escolinha do ECO, foi a vez do 1º e 2º Quadro da equipe entrar em campo. O 2° Quadro venceu por 1x0 e o 1º Quadro venceu por 2x0.

Manter viva tradição da prática do futebol no Distrito Ouricuri, é foco de atuação da AP3 por forca de seu Estatuto Social e vem se concretizando com ações continuadas pela presidente Cida da Ouricuri, atuando na conservação e manutenção de suas instalações físicas e na programação de eventos esportivos.

A Associação segue buscando apoios, onde se destaca o apoio da Prefeita Ceci Rocha e seus Secretários, Joana D'acrk (Esporte e Lazer) e Nicollas Theotonio (Governo), visando manter o espirito esportivo da comunidade.

A AP3 destaca também com muito apreço o apoio do vereador Marcos Rebollo, sempre presente nas ações da Associação. “Para que o esporte venha exercer sua missão democrática de abraçar a todos grupos esportivos, fazendo doações de materiais como os uniformes dos jogadores e outros materiais, o que, tem sido importantes para fazer a bola rolar nos gramados da Ouricuri”, comenta a presidente da AP3.

A Associação também tem parceria junto a Secretaria Estadual de Esporte – SELAJ, onde viabilizou cadastro e parceria. Destaca também a colaboração do Agente Municipal de Saúde, Talvanes Matias, que sempre esteve na torcida do melhor para o esporte na comunidade.

A Associação e sua Diretoria de Esportes conta com espaços físicos que garante o funcionamento do núcleo base do esporte, denominado Arena Ouricuri, já reconhecido em locais fora do município e no meio de grandes times que já tem jogadores contratados, nascidos na Ouricuri e formados no time raiz de ECO.

“Dessa forma, promover a Escolinha ECO de Futebol tem grande importância no contexto do desporto amador, berço para formar grandes atletas. Assim, compartilhamos esse sonho com a Federação Alagoana de Futebol - FAF e a CBF, onde em breve estaremos mais próximos. Desse modo, seguimos nas conquistas e vamos preparar novos atletas para levar a bola aos gramados”, completa Cida da Ouricuri.