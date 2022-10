Em jogaço de 11 gols, Cruzeiro Atalaia vence o Cercont na estreia da Série C do Alagoano de Futebol 7 2022

A Série C do Campeonato Alagoano de Futebol 7 teve início com uma grande vitória da equipe do Cruzeiro E. C. Atalaia. Jogando na tarde deste domingo (23), no campo 2 da Arena Ouro Preto, em Maceió, a equipe atalaiense fez um jogo eletrizante contra a equipe do Cercont e venceu por 6 a 5.

Os gols da equipe atalaiense foram marcados por Kassio (2x), Bruno, Breno, Sid e André.

O Cruzeiro está no Grupo C da competição, ao lado das equipes do Cruzeiro Maceió, ESFC, Guarani Clima Bom, Piratas da Bola e Real Bom Parto. Nesta primeira fase, o Grupo C enfrenta os times do Grupo A. Os 4 primeiros de cada grupo avançam para as oitavas, sendo que os dois primeiros colocados passam com a vantagem do empate.

Único representante de Atalaia na Série C, competição que é organizada pela Super Liga Alagoano de Futebol 7, o Cruzeiro Atalaia conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, prefeita Ceci Rocha, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, secretária Joana D’arck e Rodolpho Rodrigues.

A partida teve transmissão AO VIVO, confira logo abaixo: