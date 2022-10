Em ação do Dia das Crianças, Projeto Solidário Mais Amor leva alegria e diversão para as crianças da Sapucaia e região

Neste ultimo domingo (9), a ação do Dia das Crianças promovida pelo Projeto Solidário Mais Amor, foi realizada de forma diferente. Já em sua 5ª edição, neste ano as atividades e brincadeiras aconteceram no Povoado Sapucaia, em Atalaia, beneficiando também crianças de comunidades vizinhas, a exemplo do Assentamento Brasileira.

As atividades incluíram brincadeiras ao ar livre, distribuição de algodão doce e pipoca, pula-pula, uma mesa repleta de guloseimas e entrega de presentes para todas as crianças.

Idealizadora do Projeto Solidário Mais Amor, a vereadora atalaiense Lays Melo destacou sua felicidade em junto com os demais voluntários do projeto, proporcionar um dia de muita alegria para essas crianças.

“Esse projeto só existe pelo apoio dos meus familiares e amigos, onde cada um coloca um pouco de si, multiplicando dessa forma o amor, a empatia, a fraternidade e a solidariedade. Foi um domingo incrível, onde pudemos proporcionar momentos de muita alegria as crianças da Sapucaia e Brasileira, que aproveitaram bastante esse dia”, destaca a vereadora Lays Melo.