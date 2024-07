Reforço Alimentar tem sido compromisso da Cida da Ouricuri na distribuição de alimentos doados aos moradores do Distrito Ouricuri.

Um dos projetos de maior destaque desenvolvido pela AP3, o Reforço Alimentar tem sido um compromisso assumido pela Cida da Ouricuri em distribuir alimentos doados a todos os moradores do Distrito Ouricuri.

A Associação foi contemplada pela Emater após atender aos requisitos do edital de cadastramento no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA para este ano de 2024. Os alimentos produzidos pela agricultura familiar são adquiridos pelo Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e após, são repassados às entidades selecionadas para fazerem as doações às famílias assistidas.

“Trata-se de importante programa social que beneficia não somente quem produz e quem vende seus produtos gerando renda própria, mas também, beneficia as famílias que recebem as doações desses alimentos, reforçando sua dieta alimentar”, destaca Cida da Ouricuri.

Continua após a publicidade

Participar desse programa federal que atinge a todos os municípios do país demonstra a seriedade e empenho da AP3, em atender os requisitos para obter sua seleção.