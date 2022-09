AP3 promove primeiro desfile cívico dos Jovens Patrulheiros, que percorreu as ruas do Distrito Ouricuri

No mês que se comemora o bicentenário da Independência do Brasil (1822/2022) e após um ano de implantação do Projeto Pró-Jovem, a AP3, sob a presidência da Cida Ouricuri, promoveu na tarde desta última sexta-feira (16), o primeiro desfile cívico dos Jovens Patrulheiros, que percorreu as ruas do Distrito Ouricuri.

O Projeto conta com a parceria e Coordenação do Grupamento Independente de Patrulheiros Juvenis GDPJ de Alagoas, sob Comando do Sargento Tasio, dos pioneiros João Severiano, Léo Feitosa e demais membros, no desenvolvimento das atividades voltadas à participação dos jovens como cidadãos e indivíduos que merecem atenção especial.

O Projeto Pró-Jovem se fundamenta no Plano Nacional da Juventude PNJ, na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), entre outros regulamentos que tratam dessa faixa de transição para a vida adulta.

“O objetivo é apoiar os jovens na compreensão de que é possível planejar e construir seu futuro, resgatar vínculos familiares, comunitários e sociais, resgatar valores éticos no cotidiano social, na preparação para o mercado do trabalho, no resgate de atitudes cívicas e de cooperativismo na transformação da comunidade na qual eles estão inseridos”, destaca Cida da Ouricuri, presidente da AP3.

O desfile contou com apoio da Gestão Municipal da prefeita Ceci Rocha, do secretário de Governo, Dr. Nicollas Theotonio, da secretária de Saúde, Fatima Rezende, da deputada estadual Fátima Canuto e da Guarda Municipal de Atalaia.

Foi registrada a presença da Escola João Cordeiro com um grupo de alunos, da diretora Aparecida e da Supervisão. Também teve a importância da Escola de 2º Grau de Atalaia Floriano Peixoto, que recebe os alunos de Ouricuri.

Também contou com a presença do vereador Marcos Rebollo, que acompanhou toda a solenidade de abertura do evento e o percurso do desfile na comunidade.

“A AP3 agradece ao apoio de todos, especialmente dos pais e responsáveis pelos jovens que acreditaram e confiam em nosso trabalho”, conclui a presidente da AP3.