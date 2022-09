Com gol de Riquelmy, Sport derrota Náutico nos Aflitos e sai na frente na disputa do título do Pernambucano Sub-20

No primeiro jogo da disputa pelo título do Campeonato Pernambucano Sub-20, realizado neste domingo (11), o Sport derrotou o Náutico por 1 a 0, nos Aflitos. Os clubes voltam a se enfrentar no próximo domingo, 25, na Ilha do Retiro.

O gol do rubro-negro foi marcado pelo atacante Riquelmy, aos 44 minutos do primeiro tempo, em um lance de oportunismo do atacante.

O Sport jogou melhor, teve mais chances, e conseguiu trabalhar a bola no meio-campo, com boas inversões de jogo. O ataque do Leão da Ilha, com Riquelmy, Paulinho e Juan Xavier esteve em uma boa tarde e levou pressão para o adversário.

Com 10 gols em sete jogos, o ouricuriense Riquelmy é um dos grandes destaques da competição.