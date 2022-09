Volta Redonda leva gol no final e estreia com derrota na Série B do Alagoano de Futebol 7

Equipe do Volta Redonda representa Atalaia na Série B do Alagoano de Futebol 7.

A noite deste sábado (10) foi de estreia para a equipe atalaiense do Volta Redonda, na Série B do Campeonato Alagoano de Futebol 7. Jogando na Arena Ouro Preto, em Maceió, os meninos do Volta enfrentaram o Real Brescia.

Quando a partida se encaminhava para o empate, o Real Brescia marcou um gol faltando 20 segundos para terminar a partida. O placar foi 3 para o Volta Redonda e 4 para a equipe adversária.

O capitão Fernando, VK e Felipe balançaram as redes para o Volta Redonda, que vai iniciar a preparação para buscar a recuperação já na próxima rodada, quando enfrenta o Santos Village. A partida está marcada para o próximo dia 1º de outubro, na Arena Ouro Preto, em Maceió.

Representando o município de Atalaia na competição, o Volta Redonda conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, da prefeita Ceci Rocha, da secretária municipal de Esportes Joana D’arck, do vereador Rudinho Rodrigues, do Rodolpho Rodrigues, do Vinicius Sabino e do professor de Educação Física Amaro Júnior.