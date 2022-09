Ouricuriense Riquelmy marca dois gols e garante Sport na decisão do Pernambucano Sub-20

Neste último domingo, o ouricurisense Riquelmy foi decisivo mais uma vez e com dois gols marcados, ajudou o Sport Recife a derrotar o América-PE por 3 a 2 no jogo de volta e conquistar a classificação para a decisão do Campeonato Pernambucano Sub-20. A ida havia sido 3 a 0 para os rubro-negros.

Os Leões da Base chegam a final contra o Náutico, com 100% de aproveitamento na competição: 12 vitorias em 12 jogos, além de 48 gols marcados e apenas.

Foi mais uma partida impecável do Riquelmy, que os dois gols marcados chegou a 9 gols no Pernambucano Sub-20, com 6 jogos disputados. Na temporada já são 29 vezes que balançou a rede adversaria.

Times como Flamengo, Palmeiras e RedBull Bragantino já monitoram de perto o artilheiro dos Leões da Base, que inclusive já treina com os profissionais e está a disposição para ajudar a equipe principal.

Uma curiosidade é que recentemente o Flamengo dispensou o jovem atleta de sua base. Mas, agora, parece arrependido com o que fez!