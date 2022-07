Riquelmy ganha oportunidades no plantel principal do Sport Recife e está inscrito na Série B do Brasileiro

Destaque como artilheiro do Sport Recife nas competições de base, Riquelmy, a exemplo de outras joias do Leão da Ilha, subiu para participar das atividades com o elenco principal, desde o final de junho. Apesar de ainda não ter atuado sob o comando do técnico Lisca, vem sendo bastante elogiado pelo treinador.

“Estou gostando demais do trabalho do Flávio, Paulinho e Riquelmy. Estou trabalhando ele pós-treino, ensinando eles a girar um tempo só, tabelar e já receber na frente. Dotar eles de qualidade técnica, tática e individual, não só coletiva”, comentou o técnico Lisca.

O jovem atleta de 16 anos também está inscrito na Série B do Campeonato Brasileiro.

Natural do Distrito Ouricuri, Riquelmy retornou para as categorias de base do Sport no mês de abril deste ano, após boas temporadas nas divisões de base do Flamengo/RJ. O camisa 9 do rubro-negro da Ilha do Retiro tem mostrado o seu valor dentro de campo, marcando gols e dando assistências.