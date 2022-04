ENTREVISTA I Presidente do Legislativo de Atalaia, Cicinho Melo fala sobre projeto em pauta na Câmara

Em mais uma entrevista com exclusividade para a Rádio Atalaia Pop, o presidente da Câmara de Atalaia, vereador Cicinho Melo (PSC) falou sobre os recentes acontecimentos que envolvem o Poder Legislativo e a política local e estadual. A entrevista foi concedida na última terça-feira, 5 de abril, para o radialista Adaias Ferraz.

“Tive a oportunidade de ser convidado pela prefeita Cecília Rocha para ir ao evento sábado passado, onde nesse evento, o Governador renunciou ao cargo, para entrar num novo projeto. Lá vi um governador coragem em renunciar a um cargo, mas vi naquele momento também um governador preparado para disputar a vaga de senador no Estado de Alagoas, pois, por onde ele passou tem obra dele. Inclusive, aqui no nosso município, tem a Minha Cidade Linda, Atalaia de Ponta a Ponta. Voto no governador para o Senado, pois acho que ele é merecedor”, destaca Cicinho Melo sobre a renúncia de Renan Filho.

Sobre o futuro governador de Alagoas, o vereador destacou o grande trabalho de Renan Filho que pode influenciar essa escolha. “Pelo grande trabalho de Renan Filho no Estado, tem uma grande chance de Paulo Dantas ser o próximo governador do Estado de Alagoas. Já parte com um bom grupo de deputados e com o apoio de Renan Filho”.

Sobre os debates com relação ao Planos de Cargos e Carreira da Educação, em pauta na Câmara, o vereador Cicinho Melo comentou que: “Chegou na semana passada o projeto do PCC da Educação. Junto com o PCC o aumento do salário base de todos os funcionários da Educação. Como é um projeto que mexe com a vida de muitas pessoas, com mais de 60 páginas, estamos analisando e tem emendas a serem apresentadas. Um projeto que vai dá uma estabilidade e segurança aos funcionários da Educação, no sentido que o município possa honrar os compromissos com eles. Não adianta colocar um PCC da realidade de Maceió e Atalaia não suportar. O PCC tá muito bem elaborado, com itens que estamos emendando com acordo com as categorias. Vamos acelerar para votar isso o mais rápido possível, para que o servidor tenham o direito de no mês de abril receber o seu salário com o aumento e também o retroativo de fevereiro e março”.

Ouça a entrevista na íntegra: