Cruzeiro anuncia chegada de Neto Moura

O Cruzeiro anunciou a contratação do volante Neto Moura, de 25 anos, que chega emprestado pelo Mirassol-SP. O jogador é um dos atletas que aguardavam o fim do transfer ban imposto ao clube celeste para serem regularizados na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Neto Moura fez 13 jogos na temporada, 11 no Campeonato Paulista e dois pela Copa do Brasil. Com a camisa do time do interior paulista foi capitão em algumas partidas.

Revelado pelo Sport, Neto Moura passou pelo América e fez parte do elenco campeão da Série B em 2017. Voltou ao Sport em 2018 e no ano seguinte jogou no Vila Nova-GO, de onde saiu para o Mirassol em sua primeira passagem pelo clube (em 2019). Entre 2021 e 2021 esteve na Ponte Preta, e também passou pelo Remo.

Guarani e Novorizontino, segundo informações de bastidores, também tiveram interesse no volante Neto Moura.