Vereador Neto Acioli faz entrega de material esportivo para o Clube Náutico Atalaia

Formado por funcionários da Copervales Agroindustrial, o time Clube Náutico Atalaia recebeu na manhã deste sábado, 8 de abril, um importante incentivo com a entrega de um completo material esportivo, doado pelo vereador atalaiense Neto Acioli (PP).

Mais essa importante ação de incentivo ao esporte no município só foi possível graças a grande parceria que o vereador Neto Acioli tem com Rose Davino e com o deputado Davi Davino, que apoiaram na aquisição desse material esportivo.

“Parabeniza o Clube Náutico Atalaia, composto por funcionários da Copervales. Agradecer mais uma vez a parceria do deputado Davi Davino e Rose Davino, que nos presenteiam já com o segundo material esportivo para futebol aqui na cidade de Atalaia. O primeiro foi para o Escurinho e agora para o Náutico”, destaca Neto Acioli.

“Agradecer por todo esse apoio que estão dado para o Náutico, pois essa força nos motiva a retornar as disputas dos campeonatos. Com o apoio do nosso amigo Neto Acioli e do Thyago Acioli, vamos jogar novamente no campeonato atalaiense. Obrigado pelo apoio”, comentou Del, técnico agrícola da Copervales e um dos representantes do Náutico.

Após a partida amistosa para apresentação do novo material, foi realizado um momento de confraternização com as presenças do Dr. Américo, gerente da indústria Copervale e do Tiago Tenório, filho do presidente da Copervales.