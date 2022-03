Vereador Rudinho Rodrigues solicita Título de Cidadão Benemérito de Atalaia à empresária Michele Bom Jesus

Foi aprovada por unanimidade, na sessão ordinária desta terça-feira (29), a Indicação 004/2022 de autoria do vereador Rudinho Rodrigues (PSC) que confere à empresária Maria Micheline de Melo Santos, a Michele Bom Jesus, o Título de Cidadão Benemérito do município de Atalaia.

O Título é concedido aos atalaienses em razão da prestação de serviços relevantes ao Município.

“Esse Título de Cidadão Benemérito é mais do que digno da nossa minga Michele Bom Jesus e toda a sua família, fazendo um trabalho brilhante em nosso município, a frente de um dos grandes supermercados. É empreendedora e já está abrindo outro supermercado na Vila José Paulino. Contribui para o município fortalecendo o comércio, gerando emprego e qualidade de vida para todos os seus funcionários”, justificou o vereador Rudinho, durante a aprovação da sua Indicação.

Quem também usou da palavra para destacar essa merecida homenagem, foi o vereador Anilson Júnior, que parabenizou o autor da Indicação. “A família Bom Jesus gerou grandes frutos para essa terra, todas dignas, pessoas de bem e trabalhadoras. Em sua maior parte hoje, contribui bastante para o desenvolvimento do município de Atalaia com a geração de empregos. Não só com a Michele, mas com sua irmã, a Mônica, que junto com o Zeca gera outro volume grande de empregos para os atalaienses. Tá de parabéns o vereador que fez a Indicação.

Com a solicitação aprovada, cabe agora a Câmara Municipal elaborar Projeto de Lei de outorga do Título de Cidadão Benemérito.