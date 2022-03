ENTREVISTA I Vereador Neto Acioli fala sobre a Copervales, sobre seu trabalho no Legislativo e avalia ações do Governo Municipal

Como acontece todas as terças-feiras, o radialista Adaias Ferraz esteve na Câmara Municipal de Atalaia, para mais uma entrevista exclusiva para a Rádio Atalaia Pop, com os representantes dos atalaienses. Nesta última terça, 15 de março, foi a vez do vereador Neto Acioli (PP), que está em seu primeiro mandato.

Na oportunidade, o vereador Neto Acioli destacou o crescimento da indústria Copervales, importante geradora de emprego e renda no município de Atalaia e região. “Vejo a Copervales como uma mãe da nossa cidade. Não só Atalaia, mas outras cidades próximas. Uma cooperativa que deu certo e hoje está dando um show de administração, com o presidente Túlio Tenório a frente. Acredito que diretamente são para mais de dois mil empregos que a Copervales gera aqui no município de Atalaia, sendo que juntando com os indiretos, esse número vai para mais de 3.500 empregos na nossa região”.

Neto Acioli também comentou sobre o projeto de uma destilaria instalada pela Copervales. “O projeto de colocar a destilaria existe sim e é muito valioso para a Usina e também para o nosso município, pois vai passar a gerar mais empregos e mais renda em nosso município. Acredito que não demore muito para isso”.

Ainda buscando o crescimento e fortalecimento da indústria, Neto Acioli lembrou um requerimento de sua autoria que pede o asfalto na estrada que dá acesso à Copervales. “Tenho um Requerimento de minha autoria para o secretário de transporte do Estado, o senhor Mozart Amaral e para o Governador do Estado, para que seja feito esses 12 quilômetros de asfalto que liga a BR-101 a AL-220. Foi enviado no mês de julho de 2021 e estamos aguardando respostas. Espero que o Governo do Estado agilize, corra atrás, para coloque isso em prática, pois vai facilitar também o transito para quem vai para a Santa Tereza, Mineração Atalaia e Copervales”.

“Peço as autoridades, aos Governos Estadual e Municipal, que olhem sempre com melhores olhos para a Copervales, que só sabemos o quanto é importante para a nossa cidade, voltando no tempo e lembrando o quanto sentimos com o fechamento da Comesa e a Uruba. Sinto e vejo uma força de vontade muito grande da prefeita Ceci Rocha em ajudar”, reforça o vereador.

O vereador também fez uma avaliação de seu mandato até aqui. “Se não consigo agradar 100%, que nunca conseguimos, mas acredito que estou desempenhando o meu papel de vereador na cidade. Tem algumas Indicações minha já atendida, cito a situação de crianças que moram na região da Copervales, que vinham sem estudar há muito tempo, alguns andando para a Escola numa carroça de um burro, mas hoje tem o transporte escolar”.

Sobre a gestão da prefeita Ceci Rocha, Neto Acioli destaca um trabalho de resultados positivos para Atalaia. “É bom você legislar com um Governo que mostra que tem compromisso com o povo. Presenciei a entrega de cinco reformas no decorrer de 15 dias, PSFs e Escolas. Quer dizer, algo muito bem feito e organizado. A população de Atalaia merece e tenho certeza que também agradece. A prefeita praticamente só tem um ano de Governo e acredito que coisas melhores ainda virão”, concluiu o vereador.