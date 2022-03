ENTREVISTA I Vereadora Janaína do Cal destaca ações voltadas para as mulheres atalaienses

A Rádio Web do site Atalaia Pop dá sequência a sua série de entrevistas no Legislativo de Atalaia. Nesta última terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o radialista Adaias Ferraz entrevistou a vereadora Janaína do Cal (MDB).

Na oportunidade, a vereadora que está em seu segundo mandato na Câmara de Atalaia, falou sobre as lutas e conquistas das mulheres, apontou seu trabalho dentro do legislativo, suas pautas em prol das mulheres e fez uma análise sobre as ações desenvolvidas pela prefeita Ceci Rocha, a primeira mulher a governar o município.

“Hoje temos amparos legais, mas infelizmente ainda é constante o número de mulheres que sofrem violência. Ainda estamos muito longe da realidade que a gente merece, mas muitos avanços temos hoje a nível estadual. Temos a Policia Militar voltada pra Mulher, com o Batalhão da Maria da Penha. E, a nível municipal, através da minha autoria, para termos uma forma maior de levarmos conhecimento e a voz a essas mulheres que sofrem violência, nós instituímos a Lei Maria da Penha vai à escola, onde levamos esse assunto para as meninas, para as mulheres de uma forma geral. Também instituímos aqui o projeto do Sinal Vermelho, que hoje já é lei sancionada pela prefeita Ceci Rocha, que também é uma forma das mulheres gritarem e pedirem socorro”, destaca Janaína do Cal.

A vereadora também destacou a criação do Conselho Municipal da Mulher. “E muito em breve, acredito que seremos os pioneiros, teremos aqui a Secretaria da Mulher, justamente para buscar os direitos das mulheres atalaienses”.

Sobre a prefeita Ceci Rocha, a vereadora Janaína comenta sobre o grande trabalho da atual gestão municipal. “Atalaia muito bem representada pela primeira vez por uma mulher e, diga-se de passagem, tá dando um show em todos os homens que por aqui passaram. A prefeita tem dando um show de responsabilidade, de terminação, de compromisso. Atalaia, nos seus quatro cantos, visualizamos obras, visualizamos uma cidade mais limpa e mais segura. Os nossos servidores sendo tratados dignamente, como eles merecem, com melhores condições de trabalho e com seus pagamentos sendo feitos em dia. E muitos projetos estão chegando nesta Casa, com mais e mais melhorias”.

Representante do Distrito Branca, a vereadora destacou os avanços naquela localidade. “Só alegria, porque nesses últimos dias inauguramos três prédios na Branca, dois postos de saúde e uma escola”.

Janaína do Cal também comentou sobre a importância de Atalaia contar com todo a dedicação e trabalho da deputada estadual Fátima Canuto. “A deputada Fátima Canuto é um exemplo de mulher na política, onde a vereadora Janaína e a prefeita Ceci Rocha se espelham. Hoje Atalaia, pela primeira vez, pode dizer que tem uma deputada presente, participativa em todas as ações que estão sendo desenvolvidas aqui. Essas inaugurações, essas ações que foram feitas na Branca, tiveram o dedo da deputada Fátima Canuto”.

Ouça logo abaixo a entrevista na íntegra: