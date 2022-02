Neto Acioli protocola ofício na BRK cobrando a regularização do fornecimento de água no Conjunto Maria de Nazaré

Na manhã desta quinta-feira (17), o vereador Neto Acioli (PP) protocolou ofício (005/2022) endereçado a BRK Ambiental, cobrando da empresa a regularização no fornecimento de água no Conjunto Habitacional Maria de Nazaré, em Atalaia.

“O Conjunto Maria de Nazaré está sem água nas torneiras há mais de quatro meses, trazendo assim transtornos e prejuízos aos moradores que ali residem”, justificou o vereador.

Recentemente Neto Acioli esteve visitando a localidade a pedido de uma moradora, que relatou as dificuldades enfrentadas pelos moradores com a constante falta d’água. Por telefone, o vereador solicitou providências a BRK, que enviou um carro pipa para abastecer as casas.

“Naquele momento foi feito um trabalho paliativo, mas essas famílias clamam por uma solução definitiva e a dignidade de ter garantido o seu direito a um abastecimento de água com qualidade”, completou Neto Acioli.