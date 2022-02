Vereador Rudinho cumpre promessa de campanha e entrega carro para as comunidades dos Altos, em Atalaia

O vereador Rudinho Rodrigues (PSC) vem mostrando a cada dia com seu trabalho atuante, o porquê foi o mais votado da história de Atalaia, obtendo nas urnas a confiança de 1.377 atalaienses.

Na manhã desta quarta-feira (2), foi dia do vereador Rudinho cumprir mais uma promessa de campanha e nas comemorações pelo aniversário da cidade, presentear os moradores dos bairros Alto João Miranda e Alto do Cruzeiro, com um carro adquirido com recurso próprio do parlamentar.

O veículo ficará a disposição dos moradores, as 24 horas do dias e os sete dias da semana, servindo como um importante apoio para aqueles que precisam ser atendidos no Hospital João Lyra Filho e na Unidade Básica de Saúde que atende aquela localidade. E, para facilitar ainda mais o uso deste transporte, o vereador instalou uma sede numa região central da comunidade.

Uma carreata pelas principais ruas da cidade, para apresentar esta grande conquistas para os moradores dos Altos.

Um veículo para atender as urgências na região dos Altos, era uma das principais necessidades sentidas pelos moradores. Presença constante na região, Rudinho observou essa carência e destacou que vem trabalhando e usando a política para melhorar de certa forma, a vida de cada cidadão.

“Hoje é um dia de alegria, por ter conseguido entregar a esta comunidade este carro que vai servir para atender a população para levar ao Hospital, ao Postinho. Disse em campanha que se chegasse lá, iria atender essa comunidade. No aniversário de Atalaia, o presente que eu entrego a esta comunidade que me acolheu de braços abertos. Sempre disse que nunca vou deixar de ser grato ao Alto do João Miranda e do Cruzeiro. Pode contar comigo. Hoje este carro já fica a disposição da comunidade, para todos que precisarem”, destacou o vereador.

“É o mínimo que posso fazer. É só o início. Tenham a certeza que vocês nunca vão se decepcionar com esse vereador aqui”, completa o vereador Rudinho Rodrigues.