Marcos Rebollo recebe prêmio de Vereador Mais Atuante de Atalaia

Através de pesquisa de opinião pública realizada em Atalaia pela FAMA PESQUISAS, o vereador Marcos Rebollo (MDB) foi o mais votado como o vereador mais atuante da Câmara Municipal de Atalaia.

Marcos Rebollo recebeu o certificado na manhã desta quarta-feira (19), em seu gabinete, conhecido como Gabinete do Povo.

“Após nove anos de mandato recebo pela primeira vez um prêmio destaque em nosso município, que ouviu a opinião pública. Quero compartilhar com todos vocês atalaienses, amigos e amigas que fazem parte da história do nosso grupo. A palavra é gratidão. Muito obrigado a todos por acreditar no vereador Marcos Rebollo”, destacou o vereador.

Atuante e com um olhar sempre voltado para ajudar os atalaienses, o parlamentar tem se destacado ao longo de seus três mandatos como um vereador presente e que encabeçou importantes projetos que beneficiaram classes trabalhadoras do município e contribuíram para o desenvolvimento do município. Em 2021 iniciou um importante projeto social no município, que já beneficiou um grande número de atalaienses na área da saúde.