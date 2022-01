Vereador Anderson Medeiros destaca primeiro ano de mandato com ações em várias áreas do município

O vereador Anderson Medeiros (PSC), eleito com 744 votos, destacou a participação popular em seu primeiro ano de mandato, reforçando o que caracterizou sua campanha eleitoral em 2020. De acordo com o parlamentar, isso o motivou para realizar 365 dias de trabalhos voltados para representar a população atalaiense.

Em 2021, além de uma forte presença nas ruas do município, Anderson Medeiros desenvolveu inúmeras ações na Câmara Municipal, o que resultou em projetos e requerimentos voltados para a educação, saúde, esporte, cultura e melhorias na infraestrutura em alguns pontos da cidade.

O ano começou com a doação de um eletrodoméstico (liquidificador) para atender uma necessidade dos funcionários do PSF do Povoado Olhos d’Água.

Anderson Medeiros foi o idealizador do Projeto Rua Fechada em Atalaia. “Um projeto que visa proporcionar opções de lazer para os atalaienses, onde através do convívio social a população pode prática de esportes, atividades de lazer e entretenimento”, destaca o vereador.

Ações sociais também marcaram o primeiro mandato do vereador Anderson. Com recursos próprios, realizou a doação de uma cadeira de banho para uma idosa acamada. “Me realiza em promover o bem estar social do nosso povo”, conclui parlamentar.

Em Requerimento ao DNIT/AL, o vereador solicitou a construção de uma passarela na ponte da BR 316 em Atalaia, para garantir a segurança das pessoas que fazem a travessia diariamente, correndo risco de vida.

“E realizamos também um Requerimento para instalação de iluminação pública na BR316 no trecho que vai do bairro José Paulino ao de Atalaia. Dessa forma quem vai ser beneficiado é a população, pois atualmente esta área a noite fica as escuras”, completa Anderson Medeiros.

O dia 12 de outubro de 2021, Dia das Crianças, foi especial para o aluno Maickon, da escola Municipal Antônio Amâncio, que foi o sorteado e realizou o sonho de sua primeira bicicleta, que foi doada pelo vereador Anderson Medeiros.

Incentivador da prática esportiva no município de Atalaia, Anderson Medeiros também fez a entrega de um completo uniforme esportivo, contendo camisa e calção, beneficiando um time de futebol da comunidade. “É sempre bom poder contribuir para a prática do esporte, diz o parlamentar.

Com o intuito de deixar o Natal de diversas famílias mais feliz e com a mesa farta, o vereador Anderson Medeiros realizou, ao lado de amigos, a doação de centenas de cestas básicas para população carente da cidade. A çção beneficiou diversas famílias e amenizou os danos causados pela pandemia. “O propósito do nosso mandato é servir a população. É importante tomarmos esse tipo de iniciativa para ajudar quem mais precisa. Olhar para as pessoas com sorrisos no rostos ao receberem as cestas básicas não tem preço”, concluiu o vereador.