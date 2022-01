FF Sport Atalaiense estreia com derrota para o Desportivo Aliança na Copa Alagoas

Partida foi disputada no estádio O Luizão. Foto: Desportivo Aliança.

Na tarde desta quinta-feira (13), o município de Atalaia voltou a receber uma partida oficial de futebol. Jogando no estádio O Luizão, o FF Sport Atalaiense foi derrotado por 2 a 0 pelo Desportivo Aliança, pela primeira rodada da Copa Alagoas. Luciano marcou aos 13 e aos 27 minutos do segundo tempo.

A partida teve transmissão ao vivo através da FAFTV, no Eleven Sports. Esta é a 8ª edição do torneio que garante ao campeão uma vaga na Série D do Brasileiro de 2023.

Tendo no início deste ano mudado sua sede para a cidade de Atalaia, através de parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, o FF Sport Atalaiense tem a expectativa de fazer uma boa campanha e dar chances aos jovens jogadores de se formar profissionalmente, conforme destacou o presidente Francisco Ferro em matéria da Gazeta Web.

O próximo compromisso da equipe atalaiense é fora de casa, contra o Jaciobá (JAC), neste próximo final de semana.