FF Sports muda de sede mais uma vez e passará a se chamar Sport Atalaiense

Tem novidade de olho em 2022 no futebol alagoano. Após um grande sucesso no Campeonato Alagoano da Segunda Divisão 2021, o FF Comercial tem nome e sede modificados. O clube se mudará para a cidade de Atalaia e terá um novo nome: FF Sport Atalaiense. Lembrando que a cidade tem o tradicional Sport Club Santo Antônio, mas os clubes não possuem relação.

O Sport Atalaiense dá seguimento a uma história de mudanças do FF Sports, que leva as iniciais de seu presidente, Francisco Ferro. O clube já chegou a ter sede em Maceió, Porto Calvo, Igaci e, por último, Viçosa, onde herdou as cores e o nome do tradicional Comercial de Viçosa. A mudança para a cidade de Atalaia se deu por conta de uma parceria com a Secretaria de Esportes daquela cidade.

Em 2022, o clube já terá uma grande oportunidade de colocar o nome de Atalaia no mapa do futebol Alagoano. Os jogos, provavelmente, serão mandados no famoso Estádio Luizão, o principal da cidade. No primeiro semestre o FF disputará a Copa Alagoas, onde tentará uma vaga na Série D. Já no segundo semestre, deve disputar a Segunda Divisão, mais uma vez.

Na última temporada, como FF Comercial, o time conseguiu uma bela campanha, aproximando-se do acesso. A equipe chegou às semifinais da 2ª divisão, sendo eliminada pelo Zumbi nos minutos finais. A estreia do clube em 2022 deve acontecer no dia 12 de janeiro. O Sport Atalaiense recebe o Desportivo Aliança, na 1ª rodada da Copa Alagoas.