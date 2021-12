Vereador mais votado da história de Atalaia, Rudinho Rodrigues faz balanço do primeiro ano do seu mandato

Nesta última quinta-feira (16), o vereador Rudinho Rodrigues (PSC) foi entrevistado pelo radialista Adaias Ferraz, transmitido pela Rádio Web do site Atalaia Pop. Esta é a primeira legislatura do parlamentar que recebeu 1.377 votos nas Eleições Municipais de 2020.

Com o encerramento dos trabalhos legislativos em Plenário, Rudinho aproveitou a oportunidade para fazer um balanço dos trabalhos realizados por ele na Casa Hilton Agra de Albuquerque durante este primeiro ano de seu mandato.

“Encerro este meu primeiro ano legislativo com muito orgulho, porque desde o dia primeiro de janeiro de 2021, quando naquela ocasião estive como presidente da Câmara, na primeira sessão dessa Legislatura, no meu discurso falei que, apesar de ser o meu primeiro mandato, teria um mandato de responsabilidade e de fazer valer a confiança que a população depositou em mim. Disse que faria um trabalho sério, tentando usar a politica para melhorar a vida das pessoas, o que eu já fazia muito antes de ser vereador, principalmente na área da saúde e no assistencialismo social como um todo”, destacou o vereador.

Outro fato inédito na história do Legislativo atalaiense, que foi conquistado pelo vereador Rudinho Rodrigues, foi a quantidade de projetos de lei apresentados pelo vereador, que foram transformados em Lei Municipal. “Em um ano consegui colocar a disposição da população de Atalaia, seis leis, todas visando a melhoria dos atalaienses, em vários setores. Não me recordo de ter tido um vereador que tenha conseguido apresentar tantos projetos de lei, convertidos em Lei Municipal. Isso não me engrandece em nada, apenas mostrar que venho estudando e buscando ver onde podemos melhorar”.

Entre as Leis, a de Proteção a Criança Autista, onde aumenta o compromisso do município com essas crianças. Dá oportunidade dos pais, servidores do município, ter uma redução de sua carga horário, para estarem mais presentes com seu filho, ajudando no seu tratamento”.

Lei de isenção de IPTU aos portadores de doenças graves, Lei de incentivo ao esporte, Lei, Emenda que regulamenta os horários de shows e eventos no nosso município.

O vereador Rudinho também comentou sobre a ligação de carinho reciproca que tem com as comunidades dos Altos do Cruzeiro e João MIranda. “Desde muito antes de ser vereador, quando eu fazia um trabalho nas campanhas do meu pai, sempre buscava os amigos das comunidades dos Altos para nos acompanhar. Sempre recebi apoio. Quando lancei meu nome para vereador, foi uma das primeiras regiões que me deu entusiasmo de seguir firme e ver que o resultado iria acontecer. Tenho um carinho especial, pois lá tenho vários amigos, muitos que consegui através do esporte e do futebol. Foi criando um laço de amizade e hoje sei que posso confiar neles e eles sabem que tem um vereador aqui na hora que precisar, pois estarei sempre para ajudar e estender uma mão”, frisou o vereador.

Líder do Governo Ceci Rocha, na Câmara Municipal, o vereador Rudinho tem se destacado por sua articulação política, principalmente na aprovação de importantes projetos para o município de Atalaia.

“Todo aquele atalaiense que não tenha aquela doença politica na cabeça, pois tem muitos que preferem ver as coisas dando erradas no município, ao invés de torcer para que as coisas aconteçam. No nosso município sempre temos que pensar no melhor e, graças a Deus, a população faz a escolha certa na eleição passada e o resultado já está aparecendo”, comentou Rudinho Rodrigues.

Confira na integra, logo abaixo, a entrevista exclusiva para o site Atalaia Pop: