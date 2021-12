Vereadora Lays Melo tem três Indicações aprovadas na última sessão legislativa de 2021

Com um mandato participativo e atuante, a vereadora Lays Melo (PSC) encerrou os trabalhos legislativos em Plenário no ano de 2021, com três Indicações de sua autoria aprovados por unanimidade, na sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira, 16 de dezembro.

Em sua Indicação 040/2021, Lays Melo solicita a instalação de lâmpadas led na Rua Gildete Pereira, no Bittencourt. “Nesta rua existem alguns postes com lâmpadas queimadas e a instalação de luz de led será de grande valia pra população, auxiliando na diminuição da violência urbana”, justifica a vereadora.

Já em sua Indicação 041/2021, a vereadora solicita que seja instalado um ponto de Wi-Fi na Praça Aristides Lopes da Rosa Agra, Praça do Zé do Pedrinho, no bairro José Paulino. Esta solicitação foi um pedido de moradores daquela localidade.

“Para um melhor entretenimento na praça, o Wi-Fi além de uma forma de auxílio para os residentes do bairro e demais visitantes, torna a praça mais populosa, beneficiando até os pequenos comerciantes das redondezas”.

Ainda para a Praça Aristides Lopes da Rosa Agra, a vereadora Lays Melo solicitou em sua Indicação 042/2021, que seja colocado um guarda municipal ou vigilante, de prontidão naquele espaço público.

“Após relatos de alguns moradores da localidade, sobre o vandalismo do muro da biblioteca e dos brinquedos da praça, se torna necessário a presença, de forma fixa, de alguém que zele pelo bem da praça, da necessária presença, de forma fixa, de alguém que zele pelo bem da praça, da biblioteca e da escola Fortunato Bittencourt, que estão aos arredores da mesma, prevalecendo a segurança da população e dos prédios públicos ali instalados”, destaca Lays Melo.

As Indicações seguem agora para análise da prefeita Ceci Rocha (PSC) e das Secretarias competentes.