Vereador Marcos Rebollo faz balanço positivo do primeiro ano do seu terceiro mandato como representante dos atalaienses

Próximo do encerramento das atividades parlamentares de 2021, o vereador Marcos Rebollo (MDB) mostrou muito trabalho neste primeiro ano do seu terceiro mandato consecutivo como representante dos atalaienses na Câmara de Atalaia.

Na manhã desta última terça-feira (7), o vereador recebeu mais uma vez no Gabinete do Povo, o radialista Adaias Ferraz para uma entrevista exclusiva a Rádio Web do site Atalaia Pop.

Na oportunidade, o vereador demostrou em números que este ano representa o início de mais um mandato atuante como representante dos atalaienses, através da apresentação de várias Indicações, incentivo e apoio ao esporte, luta incansável por melhorias para a Guarda Municipal, apoio em lutas importantes a exemplo da causa dos funcionários do antigo SAAE e um trabalho social que ficará marcado na história do município de Atalaia.

“Este ano não poderia ter sido melhor. O sentimento é de gratidão a todos os atalaienses, dos Distritos, do centro, da área urbana, da área rural. Estamos aqui com três mandatos e isso me dar mais compromisso, me dar mais responsabilidade para estar fazendo aqui o que é certo. O resumo da minha prestação de contas não poderia ser melhor, pois fazemos uma gestão atuante, temos o compromisso com a cidade de Atalaia, com o povo atalaiense. A missão é árdua, mas foi dada pra mim, foi o que eu escolhi, que é representar nossa cidade. Comecei em 2012, acreditaram em mim e continuam acreditando. Isso é que me fortalece”, destacou o vereador.

Marcos Rebollo também destacou importantes conquistas para Atalaia, neste primeiro ano do Governo Ceci Rocha.

E, para encerrar a entrevista, em inglês o vereador deixou uma mensagem de incentivo: “Yes we can! Thank you very much”.

Confira logo abaixo (em áudio), a entrevista na íntegra: