Câmara aprova Indicação da vereadora Lays Melo que solicita ponto de Wi-Fi no Assentamento São Pedro, no Distrito Ouricuri

A vereadora Lays Melo (PSC), em Indicação (039/2021) aprovada na sessão desta terça-feira (7) e encaminhada a prefeita Ceci Rocha (PSC), solicitou a gestão viabilize a implantação de um ponto Wi-Fi no Assentamento São Pedro, localizado no Distrito Ouricuri.

Em sua justificativa, a vereadora atalaiense destacou a importância da inclusão digital para os moradores que ali residem.

REESTRUTURAÇÃO DE ORATÓRIOS

Já em suas Indicações 037 e 038/2021, Lays Melo solicita a reestruturação de dois oratórios localizados no município, respectivamente o Oratório Devocional ao Padre Cícero, no Povoado Sapucaia e a Oratória de Nossa Senhora das Graças, localizada na praça de mesmo nome, no bairro José Paulino.

“Essa Indicação possui fundamentação embasada na preocupação com futuros acidentes e com a imagem de Padre Cícero, que pode vir a ser danificada, haja visto que a estrutura sofreu danos após as chuvas dos últimos dias”, justifica Lays Melo.

“A oratória (de Nossa Senhora das Graças) encontra-se danificada, podendo ocasionar futuros acidentes”, justifica a vereadora.

As Indicações também foram aprovadas.

MOÇÃO DE PARABÉNS

Uma Moção de Parabéns de autoria da vereadora Lays Melo foi endereçada a Secretaria Municipal de Educação, através da secretária Glauciane Veiga e das coordenadoras da EJA, Rosa Gomes e Adrianna Kely, pela realização da 4ª FEJAES. “Um projeto conscientizador e incentivador para os alunos da EJA”.