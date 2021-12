Anderson Medeiros prestigia culminância de projeto desenvolvido pela Escola Antônio Amâncio com alunos da Sala de Recursos Multifuncionais

O vereador atalaiense Anderson Medeiros (PSC) esteve na tarde desta segunda-feira (6), prestigiando a culminância do Projeto EU CONTO E VOCÊ RECONTA, elaborado com muito carinho pela Escola Municipal Antônio Amâncio com alunos da Sala de Recursos Multifuncionais.

O encerramento contou com uma exposição que apresentou todas as obras produzidas pelos alunos.

O vereador Anderson Medeiros parabenizou a equipe da Escola Antônio Amâncio pelo grande projeto. “Pude comprovar o trabalho realizado em telas, que os próprios alunos com deficiências produziram junto com suas mães. Vi também de muito perto um artista oculto em cada um deles. Quero parabenizar as diretoras da Escola Antônio, Leila Medeiros, Gilvânia Leite e Ângela Alves, e toda a equipe da escola, pelo excelente projeto”.

O projeto EU CONTO E VOCÊ RECONTA teve como objetivo trabalhar a leitura de contos com os alunos com deficiências, fazendo uso de livros adaptados de acordo com as suas especificidades e incentivando a participação da família na escola e no universo da leitura. Os alunos foram estimulados a leitura e a arte por meio da pintura, para o reconto, buscando assim integrar a família à escola.