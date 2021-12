Vereadora Lays Melo recebe o Prêmio Destaque do Jornal Alagoas na Mídia

Na manhã desta terça-feira (30), a vereadora Lays Melo (PSC), pôde enfim receber o troféu do Prêmio Destaque 2021 do Jornal Alagoas na Mídia. Acontece que a vice-presidente da Câmara não esteve presente ao evento de premiação realizado no último mês de agosto, por ter testado positivo para a Covid-19.

Prêmio é um reconhecimento pela excelente atuação da vereadora em poucos meses de mandato.

A vereadora recebeu o troféu das mãos da jornalista Marcela Vilela. “Uma das vereadoras mais atuantes do município, que com sua bravura, força e humildade tem exercido com muita veemência o seu mandato”, destacou a jornalista.

Lays Melo destacou a gratidão por esse reconhecimento. “De fato não esperava que em menos de um ano do meu primeiro mandato como vereadora, chegaria a receber esse prêmio. Para alguns pode até ser algo irrelevante, porém, para mim, uma jovem mulher de primeiro mandato, isso diz que estou indo no caminho certo com minhas ações, meu jeito de fazer política e meu olhar pela população de Atalaia, na qual represento”, ressalta a vereadora.