Jailson Apolinário é tetracampeão seguido da 1ª divisão e se consolida como um dos maiores nomes do futebol amador de Atalaia

Quando o assunto é goleiro no futebol amador do município de Atalaia, um nome reina absoluto: Jailson Apolinário, ou Jair como é conhecido nos campos de Atalaia e região.

Neste último domingo, 14 de novembro, Jair entrou no segundo tempo da grande decisão da 1ª divisão e deu a tranquilidade que o Vira Copos precisava para fazer mais dois gols e derrotar o Show de Bola por 4 a 2 e se tornar pentacampeão. O detalhe é que o goleirão não estava 100%, já que dias atrás sofreu um sério acidente de moto.

Com a conquista deste domingo, Jair se tornou tetracampeão seguido da 1ª divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol. Conquistou três taças com o Vira Copos (2018, 2019 e 2021) e foi campeão com o Girador (2020).

“Só agradecer a Deus por tudo. Terça-feira tive um acidente de moto, mas a vontade era grande de entrar neste jogo e graças a Deus pude ajudar minha equipe a ser campeã. Sou tetracampeão atalaiense, de forma consecutiva. O segredo é focar sempre, ter determinação para ganhar as partidas e conquistar os campeonatos. É entrar sempre pra vencer”, comenta com felicidade o paredão Jair.

Jailson Apolinário ainda tem mais dois títulos municipais, já que foi campeão em duas oportunidades da 2ª divisão do atalaiense.