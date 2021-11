Projeto do vereador Cicinho Melo leva cinema de graça para praça pública do Distrito Santo Antônio

Comunidade do Distrito Santo Antônio, em Atalaia, compareceu ao início do projeto Cinema na Rua.

Uma noite de sábado (13) muito especial para as famílias do Distrito Santo Antônio dos Milagres, em Atalaia, que puderam participar do início do projeto que visa transformar o espaço público de comunidades do município, em uma grande sala de cinema.

O projeto é do vereador Cicinho Melo (PSC), presidente do Legislativo atalaiense, que fez questão de dar o pontapé inicial ao CINEMA NA RUA, na comunidade na qual reside. O vereador conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, através da prefeita Ceci Rocha e também da vice-prefeita Camyla Brasil. A Guarda Municipal esteve dando total apoio ao evento.

O objetivo do projeto CINEMA NA RUA é proporcionar entretenimento, lazer e cultura para as comunidades mais distantes do centro da cidade, com exibições gratuitas de filmes em espaços públicos.

Com imagem e som de alta qualidade, os moradores, principalmente as crianças, acompanharam com muito entusiasmo e com direito a pipoca de graça, cada detalhe de um dos grandes sucessos de 2021, a animação da Disney: Luca.

“É importante proporcionar para a nossa comunidade momentos de lazer. Muitas coisas que nunca aconteceram em Atalaia, mas estão acontecendo agora com a gestão da prefeita Cecília Rocha. Esse projeto em parceria com o vereador Cicinho. Administrar também é isso, proporcionar lazer, uma diversão, uma animação. Esse projeto vamos levar para todas as comunidades do nosso município, pois são pessoas carentes e que fica felizes em poder acompanhar um filme, pois muitos nunca tiveram a oportunidade de ir ao cinema. Ficamos felizes em poder proporcionar isso, trazendo o cinema para as comunidades. Saber que o pessoa está se divertindo e alegre”, destaca o vereador Cicinho, que esteve acompanhando o projeto.

Vereador Cicinho Melo e suas filhas, acompanhando o filme Luca.