Copa Rainha Marta: Atalaia FC vence o Terrenense por 2 a 0 pela última rodada da fase de grupos

Atalaia FC conta com o total apoio da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

As meninas do Atalaia Futebol Clube se despediram da Copa Rainha Marta 2021 com um grande resultado na tarde deste domingo (7), em São Miguel dos Campos. Pela última rodada da fase de classificação, a equipe atalaiense derrotou o Terrenense E.C. por 2 a 0.

As representantes de Atalaia nesta competição terminam na segunda colocação no Grupo F, mostrando a força e a evolução deste grande projeto.

Atalaia FC é um projeto que conta com o apoio total da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esportes e Lazer, como forma de incentivar e fortalecer a prática do esporte para o público feminino do município.