Show de Bola e Vira Copos estão na final do Campeonato Atalaiense de Futebol 2021

Show de Bola e Vira Copos confirmaram o favoritismo e estão classificados para a grande final do Campeonato Atalaiense de Futebol da 1ª Divisão. Eles conquistaram a classificação após goleadas na fase semifinal, contra Escurinho e Guarani, respectivamente, na manhã deste domingo (07), no Estádio O Luizão.

No próximo domingo, 14 de novembro, no Estádio O Luizão, as equipes vão se enfrentar na reedição da final do Campeonato de 2018, vencido pelo Vira Copos por 2 a 1.

Em uma manhã inspirada, o artilheiro Bruno Araújo “destruiu” a equipe do Escurinho. Foram quatro gols e muitas jogadas de habilidades, que ajudaram a equipe do Show de Bola a vencer com a tranquilidade a partida pelo placar de 4 x 2. Leandro e Lucas Ferreira marcaram para o Escurinho, que agora vai disputar o 3º lugar.

“Muitos queriam estar aqui no nosso lugar, disputando esta final. Graças a Deus pelos gols e vamos nos preparar para esta decisão”, destacou o artilheiro Bruno Araújo.

No segundo confronto, a equipe do Guarani até começou melhor o jogo, terminando o primeiro tempo empatado por 1 a 1. Mas, na etapa final foi um domínio completo da fortíssima equipe do Vira Copos, que com três gols do artilheiro Da Silva, um de Josias, um de Thiago Alves e um de Anderson, massacrou o adversário e agora chega muito forte em busca do pentacampeonato.

Um dos artilheiros da competição, o atacante Da Silva comemorou a grande vitória e a busca pelo quinto título da competição.

“Foi um jogo muito bom, onde desde o início respeitamos a grande equipe do Guarani. Felizmente no segundo tempo pudemos colocar em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando e conversando, e graças a Deus deu certo e metemos uma goleada. A gente chega muito forte, não perdemos nenhum jogo e espero que não seja nesta final. O Show de Bola é uma grande equipe, mas vamos fazer o nosso papel para que no domingo possamos ser campeão”, destacou o artilheiro Da Silva.

Competição é organizada pela Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Secretaria de Esportes e Lazer.

Show de Bola vai em busca do inédito título de campeão da 1ª Divisão.