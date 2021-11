Marcos Rebollo prestigia aniversário do ECO na Ouricuri e faz doação de bola de futebol para o tradicional time atalaiense

Ontem, 31 de outubro, foi dia de grande festa no Distrito Ouricuri, em comemoração aos 69 anos do Esporte Clube Ouricuri, o ECO, tradicional equipe do futebol atalaiense, que já chegou a representar o município na elite do futebol de Alagoas.

Um dos apoiadores desta festa, o vereador Marcos Rebollo (MDB) também fez questão de prestigiar o evento e, na oportunidade, fez doação de bola de futebol como forma de incentivar a continuidade da prática deste esporte naquele Distrito.

“É uma forma de mostrar a importância de valorizar e incentivar a prática do esporte em nosso município. Por isso faço questão de sempre manter esse contato direto com os desportistas de Atalaia, não só ajudando, mas também participando dos jogos. De uma forma e de outra, procuro estar sempre junto dos desportistas de nossa cidade”, destaca o vereador Marcos Rebollo.

O vereador também fez questão de agradecer a Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esportes, pelo apoio a festa do ECO.

Um dos organizadores do evento, Paulo Alexandre agradeceu o apoio que o vereador sempre vem dando aos desportistas do Distrito Ouricuri. “O vereador Marcos Rebollo sempre está presente, participando dos eventos, apoiando a realização da festa do ECO. O nosso muito obrigado, pois sempre nos ajudou, mostrando que é um vereador atuante.

Mais cedo, o vereador esteve em evento realizado no Clube do Chula, no bairro José Paulino, onde fez doação de uma bola para um tradicional racha de amigos.

A noite, o vereador Marcos Rebollo também prestigiou os shows que fizeram parte da programação em homenagem ao 69 anos do ECO.