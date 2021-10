Câmara Municipal aprova Indicação Coletiva para outorgar Título de Cidadão Honorário de Atalaia a Felipe Prior

Uma das pautas discutidas na sessão extraordinária da Câmara Municipal de Atalaia, realizada na manhã desta quinta-feira (28), foi a Indicação Coletiva 001/2021, para que seja outorgado o Título de Cidadão Honorário a Felipe Prior.

De iniciativa do vereador Rudinho Rodrigues, com o total apoio da prefeita Ceci Rocha, a Indicação se transformou em coletiva já que contou com o apoio de todos os vereadores da Casa, para sua propositura e aprovação.

“O referido título contempla o reconhecimento pelo serviço prestado a comunidade atalaiense, como participações de lives beneficente, afim de arrecadar toneladas de cestas básicas para os mais carentes de nosso município”, justificou o vereador Rudinho.

A iniciativa também partiu de Aloísio Chulapa, que esteve esta semana conversando com os vereadores e reforçando a importância desta homenagem.

Aloísio Chulapa e o ex-BBB Felipe Prior se tornaram grandes amigos e também parceiros em grandes ações beneficentes, principalmente no município de Atalaia, onde já organizaram lives que arrecadaram uma grande quantidade de cestas básicas que em muito beneficiou pessoas da região que estavam passando dificuldades, por conta da crise financeira provocada pela pandemia da covid-19.