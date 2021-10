DER atende requerimento do vereador Neto Acioli e inicia sinalização da AL-210, em Atalaia

Em atendimento ao Requerimento 021/2021 de autoria do vereador Neto Acioli (PP), o Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas - DER/AL, iniciou a completa sinalização da AL-210 que corta o município de Atalaia, sentido Capela.

Já foram colocadas as placas de sinalização e ainda nesta terça-feira (19), será dado início as construções das lombadas transversais.

Neto Acioli destacou que o objetivo é reduzir acidentes naquela localidade e lembrou que infelizmente, só neste ano vários acidentes fatais aconteceram nesta estrada.

“Agradeço ao DER Alagoas por atender esta minha solicitação e resolver essa situação, pois a melhoria nesta sinalização tem o objetivo de evitar acidentes em um trecho da AL 210 onde acidentes vêm ocorrendo com frequência", destaca o vereador Neto Acioli.

A solicitação do vereador é datada do dia 14 de abril do presente ano. Já no dia 22 de julho, Neto Acioli fez uma visita a sede do DER em Maceió, onde foi recebido pelo engenheiro do DER/AL, Alexandre Acioli e pelo diretor-presidente Helder Gazzaneo. A visita teve o objetivo de reforçar a importância deste trabalho na AL-210 em Atalaia.

Vereador Neto Acioli durante sessão ordinária na Câmara Municipal.