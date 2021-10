1ª Divisão: Vira Copos vence o Jovem Branca e é o único 100% na competição

Após quatro rodadas, resta apenas uma equipe com 100% de aproveitamento no Campeonato Atalaiense de Futebol da 1ª Divisão. Neste domingo (17), jogando no campo da Comesa 2, o Vira Copos venceu o Jovem Branca por 3 a 0 e chegou a 9 pontos, se isolando na liderança do Grupo D.

Os gols do Vira Copos, que é tetracampeão atalaiense, foram marcados por Edvânio Correia, Josias e Paulo Alexandre.

Também pelo Grupo D, o Goiás derrotou o Elite por 2 a 1 e está na segunda colocação do seu grupo com 7 pontos. Josemir e Denerson marcaram para o esmeraldino, com Rodolfo descontando para o Elite.

Pelo Grupo A o Jagamaica venceu o Palmeirinha por 3 a 2 e aproveitou o vacilo do Show de Bola que empatou com o Guarani por 2 a 2, para assumir a primeira colocação do grupo, pelos critérios do saldo de gol. Jagamaica tem saldo positivo de 6 e o Show de Bola, tem 7 pontos, mas saldo positivo de 4.

Quem segue vivo na luta pela classificação no Grupo B é o Jaqueirense. A tradicional equipe atalaiense empatou em 0 a 0 com o Juventude, jogando no campo da Comesa 1. Com 5 pontos conquistados, está a apenas 2 pontos do Juventude e do Floresta, ambos com 7 pontos.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS:

CAMPO COMESA 1

13:30H Girador 0 x 3 Missionários (W.O.)

15:30H Jaqueirense 0 x 0 Juventude

CAMPO COMESA 2

13:30H Elite 1 x 2 Goiás

Gols: Rodolfo (ELT) e Josemir e Denerson (GOI)

15:30H Jovem Branca 0 x 3 Vira Copos

Gols: Edvânio Correia, Josias e Paulo Alexandre (VIR)

CAMPO SÃO SEBASTIÃO

13:30H Asa Branca 0 x 3 Cruzeiro

15:30H Grêmio 0 x 1 Escurinho

Gols: Fábio dos Santos (ESC)

CAMPO LOURIVAL MELO (CARECÃO)

13:30H Show de Bola 2 x 2 Guarani

Gols: Marcos Gomes 2x (SHO) e Alessandro e Cleiner Mikael (GUA)

15:30H Palmeirinha 2 x 3 Jagamaica

Gols: João Caetano e Joelson Vitorino (PAL) e Bruno Matheus, Valdomiro Santos e Arthur Henrique (JAG)