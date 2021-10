Fazendinha, Esporte Clube XXI, Ferroviária e Volta Redonda garantem acesso à elite do futebol atalaiense em 2022

Fazendinha, E. C. XXI, Ferroviária e Volta Redonda conquistaram o acesso à Primeira Divisão do Campeonato de Futebol Atalaiense em 2022. As equipes também estão vivas na luta pelo título da Segunda Divisão deste ano.

As vagas foram garantiras em partidas realizadas neste domingo, 10 de outubro, no Estádio Municipal O Luizão.

Fazendinha e Amigos do Badala se enfrentaram no primeiro confronto válido pelas quartas de final. Após abrir 2 a 0 no primeiro tempo, a equipe do Amigos de Badala perdeu folego e viu sem reação a virada da Fazendinha por 3 a 2, com o último gol marcado nos últimos minutos da etapa final.

Mais uma partida de superação do Fazendinha na competição. “Agradecer a Deus por tudo. Mostramos mais uma vez a nossa força e deixar claro que o jogo só acaba quando termina. Agradecer a todos os companheiros da equipe. A Fazendinha vem brigando há muito tempo e nunca subiu, mas conquistamos esse acesso e é só agradecer”, destaca José, meio-campista com participação decisiva nesta classificação.

Esporte Clube XXI não tomou conhecimento do Jovem Branca e venceu de forma tranquila pelo placar de 3 a 0.

Deus É Fiel e Ferroviária fizeram uma partida muito equilibrada, que terminou empatada por 2 a 2. Vaga decidida nos pênaltis e vitória da Ferroviária por 3 a 2.

O último confronto das quartas de final foi entre Estrela JD e Volta Redonda. Vitória do Volta Redonda por 2 a 1.

As equipes classificadas vão disputar neste próximo domingo as semifinais da competição que é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Sorteio definirá o confronto desta próxima fase.