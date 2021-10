Em entrevista, vereador Tacinho destaca seu retorno a Câmara de Atalaia e elogia administração da prefeita Ceci Rocha

Nesta última terça-feira, 28 de setembro, o vereador Tacinho (PP) participou de uma entrevista exclusiva com o radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web do site Atalaia Pop. Exercendo o sexto mandato como representante do povo, o vereador é um dos mais experientes da atual Legislatura.

Após cinco mandatos consecutivos, Tacinho retornou à Casa Hilton Agra de Albuquerque após um período de quatro anos, tendo recebido 633 votos de confiança nas urnas, no último pleito eleitoral.

“Estou retornando para esta Casa, até com mais experiência, porque fiquei quatro anos fora e fora você aprender mais, pois você estando no mandato, as vezes não está vendo as coisas acontecerem. Fiz parte da Coligação do PP, que fez dois vereadores de mandato, Neto Acioli e Tacinho. Hoje, estamos aqui dando sustentação ao Governo Ceci Rocha e Camyla Brasil. Estamos vendo realmente que existe uma nova direção, um novo modelo de fazer gestão. Deste modelo, que realmente nunca tinha feito parte, estou admirado pela força de vontade e pelo querer da gestora. E o trabalho que a Ceci tem feito é um trabalho voltado para a classe mais carente do município”, destaca o vereador.

Confira logo abaixo, a entrevista na íntegra: